香港淪陷！首例武漢肺炎確診隔離 17:482020/01/22 中時 施施 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香港今日出現首宗武漢肺炎確診病例，1名男性陸籍旅客目前正在醫院隔離治療，現正等候第2次檢驗結果出爐。圖為防疫人員戴著口罩，在武漢的車站監控旅客體溫。(路透) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情大爆發，香港也驚傳失守！據報導，香港今日出現首宗武漢肺炎確診病例，1名男性陸籍旅客目前正在醫院隔離治療，現正等候第2次檢驗結果出爐。 港鐵方面已經證實，昨晚9時30分接獲西九龍站衞生署港口通報，指1名陸籍男乘客於晚上8時左右，由深圳北站搭乘G5607班次高鐵列車，到達香港西九龍站，之後被港口衞生處發現他有發燒症狀。該名乘客也向衞生署人員表示，自己曾到過武漢，之後被送往醫院檢查。 (中時 ) #武漢肺炎 #武漢 #肺炎 #香港 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎再添1死 北京也淪陷 07:222020/01/20 生活 武漢肺炎疫情延燒 世衛將開緊急會議 06:402020/01/21 生活 疑有武漢肺炎病例 馬偕急診醫師：勿自私僥倖 10:372020/01/21 社會 防武漢肺炎疫情 柯文哲秒變回醫生說... 20:202020/01/21 生活 沒接觸史染武漢肺炎 學者：重大警訊 20:452020/01/21 生活 武漢肺炎 西雅圖發現美國首宗病例 05:522020/01/22 國際 《美股掃瞄》美國確診武漢肺炎，美股收黑 08:562020/01/22 財經 武漢肺炎確診破4百例 440人確診9人死亡！ 10:392020/01/22 兩岸 《港股》港股回神，恆指開漲0.47％ 10:512020/01/22 財經 大陸開放武漢肺炎資訊 亞股反彈 15:382020/01/22 財經 國際熱門新聞 美國流感大爆發！1300萬人感染 6600人死亡 - 國際 新頭銜搞得像梅根離婚 英王室急補救 - 國際 誰來教教她！梅根抱兒新照曝光 網友見了嚇冷汗 - 國際 狗仔批抱兒方式錯誤 哈利梅根怒告侵權 - 國際 華為在歐盟有活路？高層主管終於給答案了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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