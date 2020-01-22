武漢肺炎疫情大爆發，香港也驚傳失守！據報導，香港今日出現首宗武漢肺炎確診病例，1名男性陸籍旅客目前正在醫院隔離治療，現正等候第2次檢驗結果出爐。

港鐵方面已經證實，昨晚9時30分接獲西九龍站衞生署港口通報，指1名陸籍男乘客於晚上8時左右，由深圳北站搭乘G5607班次高鐵列車，到達香港西九龍站，之後被港口衞生處發現他有發燒症狀。該名乘客也向衞生署人員表示，自己曾到過武漢，之後被送往醫院檢查。

(中時 )