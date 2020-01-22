遠東航空在停飛41天後，22日由公司董事長張綱維與投資人代表蔡慧玲律師一起現身，指出中部全球新聞負責人蔡孟哲博士與台中林姓地產界人士等願意投資遠航，只要政府給予遠航明確的復飛條件，可挹注資金，並立刻發放員工薪水，初期可籌資約30億元。蔡慧玲10年前就遠航重整案的重整人。

蔡慧玲對遠航狀況非常了解，她指出，遠航如果需要重新申請執照，估計要花近半年時間做五階段認證與申請營運許可，這半年員工薪資怎麼辦，希望政府考慮千名員工與家庭，而且遠航十年前辦理重整時負債120億，現在淨資產有10多億，只是張綱維個人資金出現問題，現在蔡孟哲個人就可拿出15到20億。

蔡孟哲是多家大學電子商務教授，曾任林佳龍台中市政府顧問，臺灣經貿觀光協會理事長，2002年創立全球休閒控股集團，資本額10億美元，在美國股票上市，後已讓售，2016年在臺灣創立大台灣灣旅遊網，目前更名為全球新聞。

蔡孟哲表示，他是因為蔡慧玲律師的關係，考慮遠航近千員工生計，同意與其投資人共組團隊，包括新加坡一個基金。

張綱維在記者會對於這段時間造成社會大眾、旅客及公司全體同仁的困擾，致上深深的歉意，表示一路走來支撐著他最重要的信念就是照顧這一千多位員工的家庭，有許多員工從年輕時就在遠航打拚到現在，絕對不能讓他們中年失業。

在更專業更有實力並且同意繼續照顧這一千多位員工的經營團隊接手的前提之下，他個人願意全部退出，不計盈虧、不計榮辱，懇求政府高抬貴手，讓遠航復飛，永續經營。在投資人資金溢注後，將優先發放同仁薪資及所欠款項。

外傳遠航投資團隊屬意由前華航董事長何煖軒接掌遠航，何煖軒宣近日曾親訪民航局洽商有關事宜，並由他負責主談，不過民航局否認何煖軒到訪一事。何煖軒的LINE已讀不回，無法獲得他本人證實。

遠航副總經理盧紀融22日代表員工發聲，指出最近聽到很多員工需要貸款，遭到銀行拒絕。小孩學費在過完年後，要繳學費，不知如何是好，夫妻倆都在遠航上班，沒發薪水，只好有人先離職去領失業補助。

遠航中午記者會很多員工到場了解情況，員工私下表示，如果政府不能體恤遠航勞工困境，逼不得將會走上街頭。

(工商 )