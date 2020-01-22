在花季期間，工務局也規畫與商家合作推出好康優惠與櫻花限定商品。（游念育攝）

為吸引更多年輕人參與陽明山花季，今年將舉辦全國舞展，盼年輕人能多加參與。（游念育攝）

春天是櫻花季盛開的季節，台北市工務局今年推出2場大型賞櫻活動，分別是位在東湖的「2020樂活夜櫻季」及陽明山「2020櫻你而在」，在花季期間也規畫與商家合作推出好康優惠，工務局副局長張郁慧指出，台北環境不利於櫻花生長，內湖樂活公園是平地種植最成功的，今年更利用絢爛燈光點綴櫻花步道，在這裡告白一定成功。

「2020樂活夜櫻季」，將於2月2日開幕，活動時間延續到3月1日，可於傍晚至內湖樂活公園，漫步河畔，欣賞夜空美景和絢爛燈光點綴的櫻花步道，而今年陽明山櫻花季則在2月15日至3月22日，活動期間將有草山嘉年華、花舞大賽及櫻花探險王生態闖關等活動，為民眾賞花增添不少樂趣。

張郁慧指出，為了方便民眾賞櫻，北市府與東湖櫻花協會合作，在樂活公園種植300多株櫻花，約3公里，品種包含山櫻、吉野櫻等，也因花種相當多，開花時節不一，賞花時間也被拉長，夜晚在LED燈襯托下，讓粉紅色的櫻花更顯浪漫，適合想要告白的民眾一遊。

公園處花卉試驗中心宋馥華主任表示，228連假陽明公園將舉辦踩街及園遊會，另外，為使陽明山花季吸引更多年輕人，今年將舉辦全國舞展，盼年輕人能多加參與。

宋馥華呼籲，民眾賞櫻不要「動手動腳」，往年常發生為了拍照，不小心將櫻花樹折斷的意外，因種植不易，民眾應好好愛護，另也建議民眾可多利用大眾運輸，避免賞花人潮過多塞車掃興。

(中時 )