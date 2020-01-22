大陸武漢肺炎疫情進入高發期，至今全球確診病例超過440起，已造成9人死亡，目前尚不清楚疫情將如何發展，不過專家指出，如果情勢進一步惡化或是拖得更久，大陸觀光業將受到重創。

武漢肺炎擴散，各國機場對來自大陸的旅客進行檢疫。

美國財經媒體CNBC指出，如果武漢肺炎疫情持續惡化，大陸旅遊休閒產業將受到嚴重衝擊。

尤其農曆新年到來，牽涉30億人次移動的大陸春運登場，中國民用航空局昨（21）日宣布，各航空公司應讓往返武漢的乘客免費退票，高盛分析師哈特萊特（Ben Hartwright）周一出具的報告分析了各大陸航空公司可能受到的影響，他指出，中國南方航空受到的影響最大，武漢航線的國內運輸量占3%，中國東方航空及中國國際航空的運輸量分別為2.2%、1.3%。

運輸量下降也進而影響航空公司的收益表現，以中國國際航空為例，預估收益將減少5.1%，中國南方航空的收益恐減少10.8%，不過高盛對這三家公司仍給了買進評級。

武漢肺炎令人聯想到2002年爆發的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，瑞銀證券（UBS Securities）研究部主管Eric Lin表示，大陸國內旅遊業在2002年成長了12%後，隔年出現了10年來首次負成長，2月至6月期間，包括風景區、旅館在內的觀光業者估值從高點跌落谷底，跌幅介於20%-50%。

野村首席中國經濟學家陸挺表示，2002¬-2003年SARS期間，大陸服業在所有產業中受創最深，實質GDP成長率從2002年第一季的11.1%降至第二季的9.1%，第三季才回升為10%，他說經濟成長主要受到第三產業拖累，當中包含運輸、倉儲及旅館、餐飲服務兩大次產業。

值得注意的是，根據大陸國家統計局的數據，大陸服務業的比重已經顯著上升，2003年服務業占GDP比重為39%，去年比重已升至59.4%，目前大陸經濟規模也比2003年成長6倍。

(中時電子報)