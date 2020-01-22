中市南屯區公所22日舉行「109年南屯區公所寒冬送暖活動」， 在地立委、議員、里長、文昌宮廟董事長陳梓賡、水安宮董事長鄭益財等都到場致意。（台中市南屯區公所提供／黃國峰台中傳真）

中市南屯區公所22日舉行「109年南屯區公所寒冬送暖活動」，發送物資給受關懷家庭。（台中市南屯區公所提供／黃國峰台中傳真）

舊曆年新年即將來到，華人社會最在意的就是能在除夕這天，闔家團圓，吃上豐盛的年夜飯，但這在貧困的弱勢家庭是個奢望，台中市南屯區公所，22日舉行「109年南屯區公所寒冬送暖活動」讓參與民眾在歲末之際，感受到社會的溫馨關懷。

寒冬送暖活動從上午9點開始，由區公所提供物資、水安宮捐贈農會米來關懷弱勢家庭，並由里長及議員協助發放物資給參與民眾，並送上祝福話語，讓民眾感受到一絲絲暖意，收到物資的民眾說「東西太多了，差一點機車都放不下了，很滿足。」

南屯區長簡士喆表示，本次活動由各里長提供里內受關懷家庭名單共125戶，由水安宮及公所提供農會米及家用物資，讓受關懷家庭也能過好年，並藉此拋磚引玉，希望影響更多有意願的民眾、民間企業等一起投入回饋在地、溫暖受關懷家庭。

南屯區立委、議員、文昌宮廟董事長陳梓賡、水安宮董事長鄭益財及里長都到場致意，並親自發放物資，都表示社會要多一點祥和氣氛、關懷弱勢，期待這善行能正向循環，讓社會愛心能源源不絕。

(中時 )