桃園國際機場公司22日下午在第二航廈入境層進行防疫消毒工作，工作人員以超微粒噴霧機，將稀釋的消毒藥劑噴灑在空橋、入境長廊等區域，加強旅客入境層的消毒工作。（陳麒全攝）

桃園國際機場公司22日下午在第二航廈入境層進行防疫消毒工作，工作人員以超微粒噴霧機，將稀釋的消毒藥劑噴灑在空橋、入境長廊等區域，加強旅客入境層的消毒工作。（陳麒全攝）

因應大陸武漢的2019新型冠狀病毒疫情，桃園國際機場公司22日表示，即日加強入境區各項消毒防疫工作，同時桃機公司也成立防疫應變小組，以最嚴格標準，全力協助疾管單位，為國人健康把關。

桃園國際機場公司22日下午在第二航廈入境層進行防疫消毒工作，工作人員以超微粒噴霧機，將稀釋的消毒藥劑噴灑在空橋、入境長廊等區域，加強旅客入境層的消毒工作。

桃園機場公司副總經理但昭璧表示，2019新型冠狀病毒疫情蔓延，適逢春節連續假期，是國人出遊及台商返國旅運尖峰，桃機公司嚴陣以待，配合衛生福利部疾病管制署全面強化機場防疫工作，將以最嚴格標準為國人健康把關。

但昭璧說，桃機公司平時就有衛生安全工作小組的編組，這次因應2019新型冠狀病毒疫情，也成立了防疫應變小組，除了協助疾管署人員執行武漢直航入境航班登機檢疫工作外，桃機公司也依旅客入境動線，強化航廈內空橋、登機門、候機室、手扶梯、電坡道扶手等各項設施設備加強消毒及清潔頻率。

除此之外，桃機公司也將調整航廈公共區域的空調箱風門，加大外氣換氣量，降低病毒感染率與交叉感染，嚴格執行各種防疫必要措施，以有效阻絕疫情入侵。

為了有效向民眾及旅客宣導防疫措施，機場公司全力支援疾管署於桃園機場電子看板、出入境大廳、報到櫃檯、入境檢查、行李提領區等區域播放（或張貼）肺炎疫情防疫宣導，各航空公司也於中港澳地區入境航班抵達時，在機上播放宣導衛教訊息。

(中時 )