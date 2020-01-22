「上半年不好，下半年彈升」，可說是2019年工業生產表現寫照。經濟部今天發布去年12月工業生產指數，年增5.99％，拉出連二紅，表現不錯。就在下半年拉尾盤搶救下，合計2019年工業生產指數僅只小衰退0.32％，未如預期慘。

對於去年表現拉尾盤接近持平，經濟部統計處副處長王淑娟分析，有兩個因素貢獻大，一個是「電子零組件業」，一個是「台商回台」。前者從光學製品業維持15個月正成長就可知道，而傳產過去表現都是兩位數負成長，12月也看到收斂跡象。就連一直表現不好的汽車業，12月也創下2017年來3月以來最大增幅。2019年工業生產可說是「上半年不好，下半年彈升」。

對照實際數字，12月電子零組件業年增11.17％，是工業正成長主要貢獻來源。電腦電子產品及光學製品業年增24.52％，是連續第15個月二位數成長。傳統產業中，機械設備、基本金屬、化學原材料業，雖然仍年減11.3％、8.6％、1.3％，但減幅確實隨美中貿易戰和緩、國際原物料價格回升而轉好。汽車及其零件業更因農曆年前購車熱潮發酵、改款新車上市熱銷、外銷市場回暖年增15.7％，創2017年3月以來最大增幅。

面對2020年工業生產表現，王淑娟樂觀寫在臉上，「今年力道會來自積體電路與台商回流。」。前者逢5G元年，業者評估2020布建需求更大，後者台商回流要逐步落實。

國際大變數的美中貿易戰，王淑娟認為在初步獲得協議下，廠商可解除過去觀望態度，會回補庫存，這會帶動傳產需求。國內需求部分，公共建設需求也會加大，台商建廠需求也是落實成長年，所以今年製造業不看淡。「第一季可望正成長，且幅度不小，5％有可能。」

但大陸增加對美採購，也可能排擠台灣對美出口，對這一點，王淑娟認為，台陸農產品不重疊，雖機械設備可能受影響，但我們業者競爭優勢還是有的。而製造業成長動力主要來自我們優勢產業，這點我們電子零組件業，享有全球領先優勢。

(中時 )