疾管署公布2019新型冠狀病毒進入境內，台東首場演練由衛福部台東醫院進行應變；15位相關人員在院內感管單位指導下穿脫防護衣，要求務必將病毒阻絕於群聚之外。

台東醫院樊聖在接獲衛福部指示之下宣示全體動員，第一步務求阻絕群聚感染，提早針對院內易接觸感染物質的清潔人員、隔離感控動線的保全人員等等第一線對象開始，由祕書陳以仁領軍，在感管師協助之下強化防護衣穿脫的示範和著裝訓練。

感管師蘇美瑜強調，防護團隊務必兩人1組，1人穿戴防護裝備，由訓練有素的另1人協助檢視穿戴完整性，包括基本的雙層拋棄式手套和防水長靴、拋棄式防水性連身型防護衣、N95口罩、防護面罩圍裙等等互相檢視確保。

尤其針對全身式防護衣的穿戴標準，要求務必由下往上穿戴、頭套與袖子不能接觸地面、褲管要確實包覆在長靴外部等等，讓第一線人員了解「滴水不漏」才是保護自己、保護病患的唯一守則。

台東醫院提醒，不管針對2019新型冠狀病毒或是其他高度傳染疾病，「勤洗手」絕對是自我保護的護身符；出入公共場所「戴上口罩」隔離病源，才能讓自己身處疫情之外。

(中時 )