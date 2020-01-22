「武漢肺炎」目前在台灣已出現確診感染病例，勞工因配合防疫需求所衍生出之勞工請假、給薪等疑義，勞動部說明，勞工如認定是職業上原因致感染「武漢肺炎」，雇主應給予公傷病假，並給付相當於原領工資工資補償；勞工如非因職業上原因感染「武漢肺炎」，隔離治療期間得請普通傷病假、特別休假或事假療養。

如果勞工「未感染武漢肺炎」惟因有接觸疑慮，經防疫單位要求進行自主健康管理者，勞動部表示，勞工如自行居家休養者，可請普通傷病假、事假或特別休假，或協議調整工作時間；雇主認為勞工已收到自主管理通知書，對其出勤有所疑慮，要求勞工不要出勤，因屬雇主受領勞務遲延，仍應照給工資。

如果勞工家庭成員因病或因受自主健康管理要求，需親自照顧者，勞動部表示，勞工可依《性別工作平等法》規定，請一年最多7天的家庭照顧假外，也可以依勞工請假規則請事假，或與雇主協商排定特別休假。

勞動部強調，不論是雇主或是勞工，都必須配合防疫，勞工除可依規定請假外，勞資雙方亦可協商調整工作時間，共同為防疫工作盡一分心力。

(中時 )