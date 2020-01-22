專精於環境法與憲法的希臘法官薩克拉洛普魯，今天將開創先例，成為希臘第一位女性總統。

法新社報導，希臘總統完全透過國會選出。由於幾大在野黨都支持薩克拉洛普魯（Ekaterini Sakellaropoulou），她可望將獲得超過260票榮登總統職位，比最低門檻200票高出許多。

薩克拉洛普魯獲得跨黨派支持，一些評論家也樂見國家在外交政策面臨困境之際，出現一個有共識的人選。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）本月稍早把提名案交付國會，準備於今天表決。當時他也說：「希臘敞開雙手迎接未來的時候到了。」

63歲的薩克拉洛普魯任職法界已40年，自2018年起擔任希臘最高行政法院院長。她也是史上第一位擔任這項職位的女性。

薩克拉洛普魯是最高法院大法官的女兒，曾赴法國巴黎第二大學（Sorbonne, Paris II）深造，專精憲法與環境法。

她將在現任總統帕夫洛波洛斯（Prokopis Pavlopoulos）3月屆滿5年任期後接任新職。

(中央社)