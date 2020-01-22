日本境內豬瘟（CSF）疫情蔓延，豬瘟有疫苗注射，而為防堵無疫苗的非洲豬瘟（ASF）入侵，日本朝野議員有意提出可「預防性」撲殺尚未感染非洲豬瘟豬隻的法案。

日本放送協會（NHK）報導，為防堵非洲豬瘟入侵，日本執政黨自民黨今天與最大在野黨立憲民主黨達成共識，將提出法案盡速完成立法，賦予相關單位可「預防性」撲殺尚未感染非洲豬瘟豬隻法源。

非洲豬瘟跟在日本境內持續蔓延的豬瘟（Classical Swine Fever，又稱典型豬瘟，不是非洲豬瘟）不同，目前尚無有效疫苗，一旦病毒入侵日本的話，將可能對畜產業造成嚴重打擊。

因此，自民黨與立憲民主黨的國會對策委員長舉行會談，雙方就有必要對非洲豬瘟盡速提出對策，由國會議員提出可「預防性」撲殺尚未感染病毒豬隻的法案，並盡速審查通過達成共識。

日本2018年9月在岐阜縣再度發生豬瘟疫情後，接連擴散到以中部地方為主的1府8縣養豬場，今年1月8日連與本島陸地不相連的沖繩縣，都出現33年來首例豬瘟疫情；日本政府以發生地域為優先對象，持續替豬隻注射疫苗，希望防止疫情繼續蔓延。

豬瘟是一種對肉豬或野豬具高度傳染力的疾病，但不會傳染給人類。根據日本家畜傳染病預防法規定，只要養豬場發現豬隻感染豬瘟，就必須撲殺養豬場內所有豬隻。

(中央社)