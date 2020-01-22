編舞家周書毅作品《Break＆Break！無用之地》澳門版，以廢棄的荔枝碗船廠為表演空間，並就地取材，作為表演道具。（譚震洋攝，周書毅提供／李欣恬台北傳真）

把廢棄造船場變舞台，海景與海浪聲，成為舞台布景和配樂，舞者在月光下，穿梭在泥濘地裡，帶領觀眾感受老船廠的繁華與蕭條。編舞家周書毅拿下台新大獎之作《Break＆Break！無用之地》，於台灣、大陸等多處荒廢地區跳舞，最新澳門版日前在荔枝碗船廠登場。

周書毅表示，漁業、造船工業都曾是澳門重要的經濟支柱，「但隨著博弈事業興盛，許多傳統工藝逐漸被淘汰，不管是技藝還是人們對這些事物的記憶，都在消失中。這部作品的本質，是帶出無用之地曾有的樣貌，以及透過表演，呈現再生的可能。」

在編創過程中，周書毅多次造訪廢棄的荔枝碗船廠與鄰近的荔枝碗村，也和居民談話，「有位造船師傅告訴我，他最初學的是木造船，後來改成鋼造船，技術一度銜接不上。退休後，他還是繼續製作小型的木造船模型，他說，要盡可能地把手上會做的船，保留下來，給後代人欣賞。」

這位師傅堅持保留原味的精神，讓周書毅很感動，他選擇在廢棄的船廠跳舞，也不特別打造舞台，而是順應空間原有的狀態，結合影像、音樂與舞蹈呈現，每場觀眾限定50位左右，演出時間選在晚間8點，順應潮汐，介於漲潮與退潮之間，周書毅表示，「觀眾就像是在一艘大船上看表演。」

此外，周書毅也運用現有的素材作為道具，像是6公尺長的竹竿，他與之共舞，和地景融而為一，他表示，「就表演藝術工作者來說，要在這樣的空間表演很危險，但以身體去適應地貌，會有不一樣的力度出現，同時，這也是在呈現，舊時人們在這裡勞動時的身影與記憶。」

周書毅表示，帶著這段在澳門廢棄船廠跳舞的經驗，他預計在台繼續發展《Break＆Break！無用之地》的下一個版本，地點考慮選擇在金瓜石。

(中時 )