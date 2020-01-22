行政院長蘇貞昌於22日視察基隆燈塔時被問到「入閣」爭議，他則回應表示，「基隆市長林右昌確實好人才，做得很好」。（吳康瑋攝）

行政院長蘇貞昌於22日視察基隆燈塔時被問到「入閣」爭議，他則回應表示，「基隆市長林右昌確實好人才，做得很好」。（吳康瑋攝）

副總統當選人賴清德在接受媒體專訪的時候，大力點名鄭文燦、林右昌、林智堅、潘孟安等人未來很適合進入內閣，但由於內閣地點名是總統與行政院長的職權，當下不少人認為賴清德「踰矩」了，而行政院長蘇貞昌於22日視察基隆燈塔時被問到這個問題，他則回應表示，「基隆市長林右昌確實好人才，做得很好」。

蘇貞昌指出，林右昌受不少人誇讚，連自己及蔡總統都誇，也由於大家都看到林右昌很努力的推動市政，他則認為賴清德這方面，並沒有任何失當的地方。他指出，「人才」本來就是整個國家社會大家培養出來，也是自己努力，有機會為國家做事、為地方服務，相信也是他的光榮，並表示自己很同意。

針對是否會在未來進行延攬，蘇貞昌則指出，目前林右昌是基隆市的市長任內，他相信林一定會以市政為第一優先，做好市政才是最重要的，又再次與林右昌21日指出「不會多想，但未來有什麼地方需要幫忙都會去努力，但現在就是把基隆市政做好」互相呼應，也讓外界繼續聯想。

(中時 )