廣達文教基金會提供

廣達文教基金會提供

第六屆廣達國際文化大使歷經4個月的選拔，從上百位在台外籍生中，選出10名「文化大使」，這10名被選出的文化大使，必須做足功課，才能在激烈比賽中勝出，廣達文教基金會表示，取得文化大使資格只是第一步，10位大使必須在執行交流任務時，接受交流學校師生的嚴格考驗，完成任務後，再由決審委員作整體性評比，最後授與最終獎勵。

參賽的外籍學生必須先撰寫詳實的規劃書，規劃書中須有具體的執行方案、內容與期程，以及個人推薦短片。在執行任務期間，為避免學童因語言隔閡而影響交流成效，文化大使必須以中文表達。這項徵選活動，相較於其他國際交流活動，顯得難度增加許多，但每年仍吸引大批外籍學生報名參與，廣達文教基金會執行長徐繪珈以「區隔出多元差異的挑戰性」一句話，為徵選活動下了明確的註解。

這一屆文化大使的候選人，論執行力、活潑度與創意展現，似優過歷屆，證明這個活動已受到外籍學生重視，願意投入更多的心力，藉由競賽，推廣母國文化並做好國民外交。

韓國的安在燦以《大長今》詳解韓文、服飾與傳統飲食；日本的片山侑不但親授空手道，還教導孩子認識茶道與製作浮世繪版畫；越南的黃玉芳鸞借古老傳說介紹越南人「抓未婚夫」與「婚禮對唱」的風俗習慣；俄羅斯的卡佳則以俄國樂器、民謠、名菜、剪雪花，邀請學生一起體驗俄羅斯民俗年。

法國雷米的法語教學、認識法式卡通與可麗餅製作，讓孩子直呼雷米為偶像大明星。泰國的李妙珍，即席教唱的泰國舞樂引來陣陣掌聲；美國的黃貝尼，引領全校師生共同完成一場美式傳統的耶誕趴，越南的阮明惟，比較了台越孔廟文化的差異，而來自聖露西亞的喬如詩，除了介紹加勒比海的文化風情，還將傳統髮編的技巧傳授給在場的師生。

由於每位大使各具特色，決審委員討論激烈，最後建議主辦單位，只要全程完成任務的執行者都應給予獎勵。執行長徐繪珈於頒獎典禮後表示，能落實跨國民間交流，開拓孩子的國際視野，統統有獎就是對這一屆每位「廣達國際文化大使」最好的肯定。

(工商 )