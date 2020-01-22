對於發起罷免韓國瑜活動的發起人尹立，遭學生在社群網站「Dcard」踢爆，在高雄某科大任教，卻還在總統大選前請代課老師上課，自己卻拋下學生跑去罷韓，學生質疑「根本說不過去！」。對此，趙少康則在節目火大開嗆，要尹立參考他的例子！

趙少康昨21日在其所主持節目「少康戰情室」表示，罷免韓國瑜活動的發起人尹立，遭學生在社群網站「Dcard」踢爆，在高雄樹德科大任教，卻還在總統大選前請代課老師上課，自己卻拋下學生跑去罷韓，學生質疑家長們辛苦付學費，尹立卻不顧正事跑去罷韓，「這根本說不過去！」。但學生也強調，他認為尹立是一位很好的政治實踐者。

尹立則針對學生質疑回應回嗆，一學期有18堂的課，他在某一門課請代課僅1-2次，對比韓國瑜烙跑3個月選總統，自己卻成了十惡不赦。他也重申，自己幾乎不會在課堂上談論罷韓的事情，他不會被激怒和深入追究。尹立強調網友的負評、所有意見他都尊重，但是不容許用假消息帶風向，罷韓行動也會堅定的走下去。

對於尹立這番言論，趙少康說，「他過去在台大農工系兼課兼了十年，後來當了立委，有時候因為「黨團甲級動員」，也不能找代課一定要調時間，幾次下來他就跟系主任提辭呈，系主任甚至還慰留他，但他(趙)仍堅持辭職。

他也質疑尹立，「既然要去搞外務、街頭運動，乾脆就辭掉就好，既然不想辭就好好教，就這麼簡單，要或不要的選擇，有這麼困難嗎？」。

(中時電子報)