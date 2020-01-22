烏來素以「大台北後花園」著稱，「春櫻、夏溪、秋楓、冬泉」的觀光景緻為其特色。雲仙樂園內已陸續綻放的美麗櫻花，迎接2020新春，金鼠抱錢，喜年來，展望新的一年萬事如意。

春櫻盛開的好時節，體驗烏來台車、搭乘雲仙樂園纜車賞春櫻、享受烏來冬之泉，是適合全家大小一日輕便小旅行的好去處。

新春初一到初五，「雲仙遊園趣」全園一起動起來，歡迎大家跟著旺仔一同遊雲仙，喜迎財神爺，一起來拜年。

園區內增設生態展覽、兒童碰碰車、套住幸福圈圈樂，規劃各式懷舊童玩遊戲區，配合農曆新春節慶好運到，園區憑纜車入門票就有摸彩劵，只要臉書按讚，即可參加摸彩活動；（讀者提供/吳家詮傳真）

原民營火歌舞歡樂過新年。（取自臉書《雲仙樂園》粉絲團）

園區內增設生態展覽、兒童碰碰車、套住幸福圈圈樂，規劃各式懷舊童玩遊戲區，配合農曆新春節慶好運到，園區憑纜車入門票就有摸彩劵，只要臉書按讚，即可參加摸彩活動；「尋寶樂」到服務台索取尋寶集點卡，在園區內，找到五個尋寶點，收集「迎新旺旺來」五個章，就送精美小禮物。

市集活動：塔羅牌占星有Lala及黃仁志老師傳授開運秘笈，讓你鼠來寶好運一路發，士福普洱-茶書店，請您免費喝好茶，品出好味道。跟著Walis尋訪泰雅文化創意料理，聽見自然好聲音。還有街藝表演：「韓吉」彈打雙人組，好聽音樂不間斷。劉沛忻韻律體操呼拉圈，展現力與美的律動。

春櫻盛開的好時節，體驗烏來台車、搭乘雲仙樂園纜車賞春櫻、享受烏來冬之泉，是適合全家大小一日輕便小旅行的好去處。（讀者提供/吳家詮傳真）

最後，園區還特別加碼「滿額禮」園區市集與販賣點消費滿300元，憑發票或收據，滿額禮參加抽抽樂乙次，遊雲仙得好獎，獎不完！

迎接新春和馬上到來情人節，園區內推出各項優惠方案，滿足親子同樂、家族旅行、情人浪漫遊的一日遊行程規劃，非常值得同來走春。

迎新櫻花季一日遊方案:

1.搭纜車吃美食 $580/人(原價$682)

(空中纜車來回券+入園票+櫻花美食饗宴套餐或原民屋套餐 2選1)

2.樂遊雲仙 $450/人(原價$520)

(空中纜車來回券+入園票+划船、射箭、漆彈各乙次)

3.森林下午茶 $366/人(原價$430)

(空中纜車來回券+入園票+葉綠素咖啡廳下午茶或特餐2選1)

冬之溫泉、新春住宿專案

雲仙「2020 Happy New Year」限定專案搭配國旅秋冬遊方案只要$2020元

雲仙「新春早鳥3888」住宿1泊3食專案只要$3888元，吃喝玩樂暢遊雲仙

相關內容專案可上官網、臉書查詢，訂購專線與專人諮詢，請電洽（02）26616383。

迎接新春和馬上到來情人節，園區內推出各項優惠方案，滿足親子同樂、家族旅行、情人浪漫遊的一日遊行程規劃，非常值得同來走春。（吳家詮傳真）

(中時電子報)