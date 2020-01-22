農曆春節即將到來，神腦宣布，神腦生活購物網站與全台神腦門市分別祭出iPhone 11 Pro Max 93折及iPhone 11 Pro 95折，刷指定信用卡可享分期0利率。

此外，神腦也特別網羅年度人氣夯品，祭出每日一物限量激殺價，神腦生活購物網站限定好物包含iPad、Nintendo Switch主機及遊戲、MacBook Air等商品。神腦門市限定好物則有Samsung Galaxy Note 10+、LG隨身淨空氣清淨機、Samsung Galaxy Buds真無線藍芽耳機等。

神腦即日起至1月31，於全通路舉辦天天推出每日一物限量激殺價，至全台神腦門市，即可參加限量「鼠年開運金．好禮雙重送」活動，除能免費拿限量開運紅包，再抽88,800紅利點數，還有限量「非你莫鼠．神福袋」，只要888元，就有機會將iPhone 11、日本進口家電、無線耳機等商品帶回家。

此外，2月29日之前，神腦也祭出多款新春家電優惠下殺6折起。

(工商 )