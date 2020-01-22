2020春節過年即將到來，預期台中部地區民眾習慣利用高速公路南來北往，到全國各地走春，易造成交通壅塞情況，烏日分局建議大家多利用大眾運輸或搭乘計程車，不僅可以減少車流，也可以讓自己的身心得到放鬆。

但若民眾仍須開車，怎麼走才不塞車，烏日分局提供烏日地區交通資訊如下：

一、 109年1月23日至1月29日止，烏日分局轄區國道1號之王田交流道及國道3號之龍井、烏日等2處交流道，全線實施入口匝道儀控（視高速公路主線交通狀況採取嚴格管制）。

二、 以上3處交流道於109年1月27日、28日（初三、初四）13時至18時，北上入口匝道實施高乘載管制措施。

三、 管制重點：

實施高乘載車輛專用通行時段，管制路段內除下列車輛可駛入外，其他車輛一律禁止進入：

（一） 乘載3人（含）以上（含駕駛及小孩）小型車。

（二） 大客車及計程車（含空車）。

（三） 救護車輛（救護車、拖救車、工程車、消防車等）。

（四） 持有身心障礙證明、孕婦證明（同時出示孕婦健康手冊及附照片身分證明）之小型車（駕駛或乘客）。

（五） 台灣中油及其他石化公司油品之制式油罐車輛。

（六） 郵局郵務車輛（車身標註中華郵政字樣）。

（七） 地方政府所屬之垃圾車（僅限車身噴繪有縣市政府或鄉鎮市公所字樣）。

（八） 駕駛或乘客持有記者證之新聞採訪車。

（九） 貼有「高速公路高乘載管制通行證」之車輛。

（十） 警備車。

（十一） 其他：

1、高乘載管制路段及時段內，入口匝道封閉之交流道入口仍維持封閉。

2、管制開始前，進入國1、國3及國5之車輛可不受管制繼續直行，惟管制時段內由系統交流道（新竹系統、彰化系統除外）轉入國1或國3管制路段則仍需受管制。

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(中時 )