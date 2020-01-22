台灣出現首例2019新型冠狀病毒確診首例，台南市長黃偉哲指示市府相關單位調查台南市生產口罩廠商庫存與生產量，目前台南市口罩供應無虞，呼籲市民無須特意搶購，同時再次呼籲，近期儘量避免前往武漢，並應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩，返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場檢疫人員。

市府表示，目前登記在台南境內大型具規模之口罩製造工廠計有全程興業、康那香、恒大等6家，目前每日生產一般級105萬片、醫療級85萬片，總庫存量100萬片，供應無虞。

市府相關單位將於春節期間持續查訪好事多、大潤發、全聯光華店、家樂福、小北百貨及超商等店家，了解有無囤積或價格變化情形。倘發現市場價格異常變動或業者涉有聯合漲價違反公平交易法之嫌，也將移請行政院公平交易委員會進行查處，確保市場供需無虞、為市場秩序做把關，籲請消費者可安心。

市府指出，依據衛生福利部疾病管制署資料顯示，截至1月21日止，2019新型冠狀病毒個案感染嚴重性特殊傳染性肺炎病例累計219例(武漢198例、廣東14例，北京市5例、上海市2例、泰國2例，台灣、日本、南韓、美國則各1例)，死亡個案累計4例。

在中國大陸方面，疫情已有明顯社區傳播及疫情擴大情形，台南市將持續配合疾管署國際機場檢疫與社區人員健康追蹤、國內港埠之檢疫措施及民眾之風險溝通與衛教宣導，並確保防疫物資整備，另針對醫療院所感染管制預先規劃等，減少疫情衝擊，確保市民健康。

市府再次呼籲，民眾近期前往中國時，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。

(中時 )