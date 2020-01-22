義大醫院整形外科部21日在高雄海寶餐廳舉辦歲末忘年會，近十年來，義大醫院整形外科都會特別邀請六龜山地育幼院的院童一同共襄盛舉，並且同時向各界發動募款，今年他們總共募得120萬元，讓六龜育幼院有更充足的資源照顧院童。

義大醫院整形外科選擇了六龜山地育幼院做為扶助弱勢，作為人文關懷的對象，今年義大醫院外科部自掏腰包請了2輛遊覽車，到六龜育幼院接所有的院童及老師到場同歡，除此之外，此次更邀請到國內相當著名的口足畫家楊恩典，作為這些院童相當好的榜樣，現場的氣氛既溫馨又歡樂。

義大醫院副院長鄭勝峰表示，義大醫院不只是對病人有完善的照顧，也相當重視企業對社會責任的落實，除了每年在國際各地義診，也非常關注當今社會環保、社區服務等議題，他感謝六龜育幼院的院童，可以在最艱難的環境中發揮生命最大的價值，是作為醫療人員要向他們學習的地方。

義大醫院整形外科部部長馮冠明表示，近年參與捐款的人士也從好友圈不斷拓展，相當感謝中山大學EMBA第9屆同學會、圓桌教育基金會志工及義大整形外科同仁，善款從30萬至今年突破百萬，大家不只歲末聯誼，還相偕行善，令他相當感動。

(中時 )