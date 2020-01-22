回應敗選後改革聲音，國民黨中常會今天決議成立「改革委員會」，成員從15執政縣市長、地方民代、立委、青年代表、社會賢達等5大類，新增中常委代表與合格的黨主席補選候選人，且設下落日條款，改委會任期到5月22日屆滿。此外，為鼓勵青年進入體制內改革，決議修訂黨章明定40歲以下中常委佔比不得低於1／3，若擔任對岸政協、人大代表或黨公職，禁止參與中常委選舉。

引發黨內熱烈討論的改革委員會終在下午常會上拍板定案，將由代理主席林榮德任召集人、代理秘書長曾銘宗任副總召，在春節年後召集「籌備委員會」，待完成主席補選後，由新任黨主席與新任秘書長接手。

而改革委員會成員囊括15執政縣市長、地方民代、立委代表、青年代表、專家學者或社會賢達、中常委代表與合格黨主席補選候選人，轄下設立「組織改革」、「兩岸論述」、「青年參與」、「財務穩健」等四組，各組成員不超過25人，需於3月底前提出初步改革書面建議。

會中有常委建議改革委員會朝「任務型編制」，於是決議訂定「落日條款」，該委員會的任務與運作至今年5月22日為止，文傳會代理主委王育敏表示，中間伴隨彈性，可望隨新主席上任後，能加快落日期程。

此外，中常會也通過修正主席補選作業細則，增加指定中常委具有候選人資格，以及在黨部人力不足下，依選舉人數及地理性質實際調整投開票所數量。同時確認黨主席補選與中常委改選合併舉行，中常委選舉預計1月30日公告，2月5、6日辦理候選人登記，3月7日與黨主席補選同日進行投開票。

為回應放寬青年進入體制內改革建議，多名常委認為期盼提高青年在中常委佔比，會中決議40歲以下名額不得低於1／3，將待全代會上修正黨章才能生效，最快也適用於下屆中常委選舉。

另避免被綠營大扣紅帽，在中常委競選公約中增列，凡是擔任中國大陸政協、人大等機關之相關職務者，不得參選中常委及中央委員，如有違反，願受黨紀處分並取消參選或當選資格。

(中時 )