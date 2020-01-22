2020年1月19日～2020年1月25日 你的心智成熟嗎？（摘自YouTube詹惟中頻道）

即將迎來農曆新年，命理師詹惟中在個人頻道用撲克牌占卜，親自算本周（19-25日）有幾位12生肖的朋友在「心智」方面的成熟度，到底過年能不能「長智慧」！有人提升也有人延滯，更有人可能會下滑！詹惟中指出，心智成熟度與賺錢與否成正相關，只要心思開闊，錢自然就會進得來；若裹足不前，則容易失去許多機會。

【屬牛】

梅花8，梅花代表有阻礙，可能是學習、工作能力面臨阻礙，因為大腦常處於放空、呆滯。詹維中認為，屬牛的朋友如果做事遇到瓶頸，應適當地放鬆，例如外出走走、做運動貨，以活絡思緒。

【屬虎】

方塊Q，恭喜拿到方塊象徵了「錢」。詹維中指出，屬虎的朋友在這階段的思想、思緒都很豁達，個性開朗能夠讓人脈關係變好，這階段心智相當成熟，不僅萬事能夠迎刃而解，更有望趁過年間發大財。

【屬蛇】

鑽石4，在這周同樣心智也能有所提升，在職場、生活上點子不斷，尤其在事業有專攻，能助於開闢財源。

【屬馬】

梅花A，太多罣礙。詹維中指出，屬馬的朋友不論在感情上或家庭上，都有太多牽掛，這樣反而讓心智倒退。簡單說就是想太多，同時情緒也特別多，應該趁過年間好好調適自己，找到舒服的步調，放輕鬆，否則做事依舊綁手綁腳，無法長進。

【屬豬】

梅花2，同屬馬的朋友一樣，近期做事延滯、裹足不前，需要開化心胸，並活絡思緒，方能讓心智有所成長。

(中時電子報)