隨著春節的到來，LINE TV推出時下最夯的台、韓、陸、日超夯戲劇和韓國流行綜藝，網羅台日韓陸戲劇大咖齊發賀新春，同時再加碼經典口碑大片全集上架，觀眾一次追好追滿超幸福，歡度精彩農曆新年。追劇的同時還能賺LINE POINTS點數當紅包！活動從小年夜1月23日起到初五29日，共計7天雙重追劇好康，至少百萬點數大回饋！其中VIP會員限定活動，另可享更多點數回饋。

過年追劇還能賺LINE POINTS當紅包

活動期間2020/01/23-2020/01/29，第一重：小年夜到初五，LINE TV 全用戶完整觀看指定戲劇任一集得LINE POINTS 5 點，每人每天僅能參加一次。活動期間最高可得35 點。第二重：VIP 會員限定，活動期間內於「VIP 會員」館裡，完整觀看任選一部片得LINE POINTS 10 點，活動期間一人僅能參加一次，最高可得10 點。第三重：參加完觀劇得點活動後，分享活動連結給一位好友， 並截圖於FB 指定貼文下方留言，有機會獲得限量「春節驚喜包」(各戲劇好禮)。

過年必追好劇 台韓陸日大劇登場

LINE TV跟播戲劇列表：台劇：《想見你》、《鏡子森林》、《天堂的微笑》、《美味滿閣》、《網紅的瘋狂世界》、《你那邊怎樣我這邊OK》、《女力報到小資女上班記》。韓劇：《浪漫醫生金師傅2》、《THE GAME：倒數計時》、《西點情人》、《99億的女人》、《有瑕疵的人們》、《金牌救援》； 陸劇：《精英律師》（靳東 主演）；日劇：《教場》（木村拓哉 主演）。

LINE TV跟播綜藝：韓綜：《李棟旭想做脫口秀》、《丁海寅的行走報告書》、《美味的廣場》（白種元、Super Junior希澈）；

2019話題經典一次追（全集上架）：《台劇：俗女養成記》、《用九柑仔店》、《噬罪者》、《最佳利益》、《我們不能是朋友》、《靈異街11號》；韓劇：《優雅的家》、《如此耀眼》、《監獄醫生》、《檢法男女1》、《檢法男女2》、《偶然發現的一天》、《約翰醫生》、《天空之城Sky castle》；陸劇：《知否知否應是綠肥紅瘦》、《香蜜沉沉燼如霜》、《人不彪悍枉少年》、《東宮》；日劇：《公關技院》、《咖啡遇上香草》、《鮮侶奇緣》、《同床前男友》。

在2020.01.13 10:00 - 2020.02.03 12:00活動期間，透過網頁版使用「信用卡支付」升級LINE TV VIP季方案並以「LINE登入」即可得LINE POINTS 80點；選擇年方案回饋LINE POINTS 500點。

(中時電子報)