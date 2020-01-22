中央流行疫情指揮中心21日已公布我國首例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎個案，並確診為新型冠狀病毒陽性，但該個案於下飛機後立即送往醫院隔離病房治療，並未進入社區，民眾不必恐慌。有鑒於國人與大陸互動密切，疫情恐隨時在台蔓延，基於關懷保戶立場，元大人壽第一時間成立緊急應變服務小組，啟動新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情期間關懷保戶服務措施，以陪伴保戶共度此特別時期。

元大人壽推出之疫情期間關懷保戶服務措施，分別針對保全與理賠給付提供緊急服務。在保戶保全服務方面，提供「續期保險費緩繳」、「保險單借款息展延」、「傳真受理保全服務」、「提供單一服務窗口」等四大服務；在理賠給付方面，「提供醫院未確診住院比照住院給付」、「負壓病房治療期間比照加護病房給付」、「法定傳染病之免責」等三項措施。

元大人壽提醒民眾，春節期間應留意飲食安全、避免生食、勤洗手，注意呼吸道衛生，強化個人衛生習慣，降低自身感染疫病的風險，此外，盡量減少到空氣不流通或人流密集的公眾場合活動，如有發熱、呼吸道感染等症狀，請盡快就診。

(工商 )