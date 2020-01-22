交通部政務次長王國材指出，依照民用航空運輸業管理規則規定，航空公司無預警停航除了罰款，還要撤銷營運許可，投資人如果願意投資遠航，即使撤照公司還在，五階段驗證中，前三階段所需的文件都有現成資料，只要人員齊備，第四、第五階段不需要太長時間，交通部也會全力配合。

王國材表示，遠航案關係到近千名員工生計，他很樂見有投資人出現，但因飛安考慮，一定要重新驗證，在資本額部分，如果是先飛國內線，僅需15億資本額，飛國際線就需要60億元。

民航局官員指出，因為復興航空無預警停飛事件，民用航空運輸業管理規則修訂的很嚴格，因此遠航撤銷營運許可恐難避免，投資人越早開始五階段驗證，遠航復飛就會越快，短則一、兩個月，長則近年。

另飛行員超過90天沒飛就要重新經過模機測試，另飛航相關人力有沒有較大流失也會是主要考慮因素，如果人力不足，也要補足才會准許飛行。

(工商 )