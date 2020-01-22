台灣大哥大旗下行動閱讀品牌myBook於22日宣布，將於23日與正式開航的星宇航空合作，推出機上數位閱讀服務，成為國內第一家與航空公司合作、提供數位閱讀服務的電信業者。

23日起，搭乘星宇航空A321neo空中巴士的旅客，全艙等旅客都可免費閱讀myBook提供的商業理財、旅遊行腳、流行時尚等刊物。

台灣大表示，很這次與星宇航空合作，讓旅客即使身處3萬5千英呎高空中，只要透過飛機座椅後方的旅客個人專屬觸控式螢幕，就能依個人需求任意放大或縮小數位閱讀頁面，盡情閱讀國內優質雜誌內容。以星宇航空董座張國煒為主角的專訪封面故事，甫奪下myBook「2019年度雜誌議題關注榜」冠軍，這次雙方跨界合作，堪稱是台灣大與星宇航空共同送給乘客2020開春的大驚喜。

台灣大指出，myBook為星宇航空目標族群的需求，特別客製化提供最完整且豐富的數位閱讀體驗，並依照商務人士、親子家庭及旅遊愛好者等各族群偏好，精選出《經理人》、《TAIPEI WALKER》、《小日子享生活誌》、《康健》、《PC home》、《Beauty》、《城邦國際名錶》、《一手車訊》、《Lonely Planet 孤獨星球》以及《親子天下童書》等；至於下個月將登場的《走走》旅遊雜誌，則配合星宇航班飛航地，提供各地私房景點資訊分享給乘客。

除了與星宇航空的合作外，myBook與台灣大獨賣Google Nest Mini中文化智慧音箱合作，共同推出商管理財、英語學習、兒童故事、親子教養等類型有聲書免費試聽，舉凡1號課堂－周震宇轉述《哈佛商業評論 管理錦囊》、《大大讀書》、空中英語教室《英語維基》、《LiveABC英語學習有聲書》、親子天下《請問長庚醫師》等皆在列，將豐富且具知識性的有聲內容帶入用戶的日常生活中。

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