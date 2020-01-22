因應中國武漢肺炎疫情爆發，我國也確診首例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎個案，職安署呼籲高風險事業單位應加強職業安全衛生相關措施，包括進出高風險工作場所醫事人員及下如清潔工、傳送人員等勞工加強管理，置備充足且合格防護等級至少在N95以上的口罩，否則最高可處30萬元罰鍰。
職安署表示，有關生物性危害預防相關措施已明定於職業安全衛生相關規定，針對醫療院所、處理嚴重特殊傳染性肺炎檢體醫學實驗室等高風險事業單位，應建置緊急應變策略，對進出高風險工作場所醫事人員及下如清潔工、傳送人員等勞工加強管理，置備充足且合格防護等級至少在N95以上的口罩，並使勞工確實使用，同時應加強工作場所清潔與消毒，否則可處3萬至30萬的罰鍰。
因應武漢疫情有擴大跡象，職安署呼籲事業單位應加強量測勞工體溫、保持室內場所通風、工作場所消毒、提供相關衛生健康宣導、提供個人防護具等自主管理措施。
(中時 )
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