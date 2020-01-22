武漢肺炎從爆發至今大陸已經有440例確診以及9人死亡，其中台灣還有1名台商也被確診，目前全台各大醫院皆嚴陣以待，其中林口長庚除了要求病患戴口罩也限制陪病人術；台大醫院則是另闢區域若是高度疑似病例則直接送至負壓病房。

由於台灣目前已經有1名55歲女台商確診武漢肺炎，讓許多醫院都紛紛做好準備，擔心類似像SARS的病情爆發，其中林口長庚即日起，要求每位患者入院都需戴口罩以及限制陪病的人數，並建議如無必要不要到醫院陪病、探病，減少群聚感染的機會。

長庚醫院指出，要求患者戴口罩並非首次，只要是防範流感等傳染性疾病，院內都會視情況啟動類似的防範，並且針對病患的旅遊史進行細詢。

除了長庚醫院外，台大醫院也將流感篩檢區域規劃成新型冠狀病毒感染肺炎就醫的特別區域，如果有發現高度疑似病例，就會透過特殊動線將病患送至負壓病房。

(中時電子報)