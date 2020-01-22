王國材表示，目前仍然有8團的武漢旅行團，停留在台灣，而交通部已向衛生福利部疾病管制署通報，並持續密切注意旅行團的動向，並且從23日起，預計將有10團來自武漢的旅行團訪台。（吳康瑋攝）

王國材表示，目前仍然有8團的武漢旅行團，停留在台灣，而交通部已向衛生福利部疾病管制署通報，並持續密切注意旅行團的動向，並且從23日起，預計將有10團來自武漢的旅行團訪台。（吳康瑋攝）

隨著武漢肺炎疫情的延燒，台灣爆出有名台商已確診罹患武漢肺炎，交通部次長王國材於22日上午陪同行政院長蘇貞昌視察基隆燈塔時指出，中國武漢目前有2000名的台商在春節期間，有返台的需求，因此交通部目前並沒有計畫停飛從武漢來的航線。

王國材表示，目前仍然有8團的武漢旅行團，停留在台灣，而交通部已向衛生福利部疾病管制署通報，並持續密切注意旅行團的動向，並且從23日起，預計將有10團來自武漢的旅行團訪台，他指出，交通部已透過觀光局，傳達出希望他們不要前來的訊息。他也表示，目前政府沒有要停飛的規劃，並且若把「某個運具」暫停，他們會跑到其他區域，更反而會讓疫情，持續擴大到中國其他的省分，所以目前政府並沒有停飛的打算。

王國材指出，只要從武漢返台的飛機，檢驗就萬分嚴格、謹慎，並強調，台灣及武漢之間，共有4家航空公司，其中，包含華航、華信、東方和南方航空每周共有12個航班，交通部已在機場、機上加強了宣導，並且只要旅客來台，疾管署都會在上機時，進行嚴格的初步檢驗。

(中時 )