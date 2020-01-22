武漢肺炎疫情擴大，華航開出停飛第一槍，宣布在滿足春節往返兩岸台商需求後，將取消2 月10日-2月27日 CI541／CI542 桃園-武漢來回航班，針對受影響之旅客，華航也將盡力協助簽轉其他航班，最新航班異動資訊及旅客退改票相關規定，請旅客多利用華航企業網站、下載Mobile APP查詢確認。

此外，今日起包括中華航空、華信航空、台灣虎航)飛航兩岸、香港、澳門航線以及松山-金門、台中-金門小三通航班，所有空勤組員服勤時將全面配戴口罩，機上並備有適量口罩，提供有需要之旅客索取；武漢航班空勤組員並將於登機口，主動發放口罩予未戴口罩之旅客，以維護旅客及機組人員健康。

華航考慮同仁安全，未免影響春運及同仁工作士氣，決定提升防疫等級，率先國籍航空提出自主管理，為保護員工同仁健康安全，同時也配合主管機關確實防疫，所有自中國大陸及港澳地區入境的航班，均在機上發給每位旅客疾管署製作的衛教單張，以做更全面性篩檢。另也針對武漢班機卸回機上毛毯，增加其曝曬時間，並提高消毒劑量及洗滌溫度，避免成為相關傳染媒介。

華航表示，目前航機內空氣循環系統使用的濾芯為 HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter) 等級，飛機客艙內之換氣率可達每小時15~30 次，也就是飛機客艙內的空氣平均每 2~3 分鐘就會全部換新，有助於阻絕病源散播。

(中時 )