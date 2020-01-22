根據房地產市調機構統計，2020全年北台灣推案量雖較去年略減，但仍有1.3兆元，有望連續三年破兆案量，其中，以新北市最量大，突破4500億元，業者指出，主要剛性需求強勁，供給面則以土地量較大的重劃區出現推案潮。

根據住展雜誌統計，北台灣2019年全年推案量約1兆921億元，較2018年略減約2百多億元，年減幅約2.3％，但仍創下北台灣史上第四大量紀錄。2019年北台灣所有縣市中，以新北市的推案量最大，高達約4,648億元，主要是剛性需求強勁，建商推案信心倍增，土地供給量大的重劃區因而出現推案潮。

住展雜誌研發長何世昌表示，雖然去年北台灣推案量略縮減，但大部份縣市都呈現正成長，僅台北市與新竹地區衰退；而量縮的情況並不持續太久，預料今年推案量將有大幅度成長。

推案量年增幅最高者為基隆市，2019年全年案量約145億元，較2018年大增約8成。基隆市案量年增幅居冠，原因是2018年基期太低所致。從基隆市歷年經驗來看，沒超過二百億元以上都不算大量。

至於台北市2019年推案量僅約2181億元，比2018年銳減9百多億元，年減幅近3成。何世昌指出，受到豪宅推案低迷的影響，北市去年量縮幅度創下房市反轉以來之最，尤以松山區、士林區最少，全年案量分別只有35.6億元、50.3億元。

新竹地區2019年推案量雖然年減一百多億，年減幅約1成左右，但全年案量逾千億以上仍屬大量，且推案遍地開花，包括像新埔、芎林、寶山等偏鄉都有不少新案推出，其中芎林更湧現18筆新建案，顯示新竹房地產的開發動能不斷往外圍擴張，只是外圍地區房價相對較低，所以總案量不容易衝高。

展望今年，何世昌認為，因去年買氣回升、成交量明顯上揚，業者普遍樂觀看待後市，促使2019年核發建照量爆出大量。在新北市與桃園市的部份，新興重劃區推案動能依然充沛。台北市與新竹地區都更案量將連袂衝高，尤其台北市可能大增千億以上。

何世昌預估，北台灣2020年推案量將比2019年成長15～20%，全年案量區間可能落在1兆2560億元～1兆3110億元，直追2013年的1兆3467億元最高峰紀錄。但業者應提防供給量過大的問題，以免因推案量大增造成銷售減速。

(中時電子報)