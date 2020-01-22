「台東縣農漁物產館」今天開幕，由小農以直銷站方式，提供縣內各農漁會特色伴手禮。（莊哲權攝）

搶春節商機，台東縣農會在鐵花村商圈開設「農漁物產館」今天開幕，由小農以直銷站方式，提供縣內各農漁會特色伴手禮，台東縣農會總幹事戴震東期許物產館成為台東觀光及農漁產促進的新亮點，讓遊客1次購足所有台東好物。

台東縣農會總幹事戴振東表示，台東具有得天獨厚的地理條件及未受工業汙染的環境，每個鄉鎮都有各具代表性且品質優良的農漁產物，遊客來一趟「台東縣農漁物產館」就好像走遍台東縣各鄉鎮，可以1次購足所有台東好物。

戴震東指出，農漁物產館內有專業銷售員的介紹及不定期的農友駐店服務，體驗不同的伴手禮購買經驗，消費者帶回家的不僅僅是手上的伴手，更是台東的人情味。

縣長饒慶鈴表示，鐵花村是遊客來到台東最喜歡造訪的景點之一，除了聽音樂、品嚐美食外，尤其需要1家結合台東農漁特產的「旗艦店」，她感謝戴震東做領頭羊，在鐵花村入口處、誠品書局前面，打造農漁產精品店，將來可望成為觀光及農漁產促銷的新亮點。

此外，台東縣農產公司與台東桂田喜來登酒店合作成立的「購夠台東小農直營店」，也在22日進駐台東桂田喜來登酒店2樓櫃位，陳列台東1年4季農特產品，將台東小農的產品推向國際。

(中時 )