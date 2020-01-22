新年期間，小朋友最期待的莫過於領紅包了！台北富邦銀行表示，孩子日常很少有機會支配整筆金錢，過年正是學習理財的最佳時機，建議家長可利用兒童帳戶搭配行動工具，在銀行專家指導下讓孩子理解及練習親手運用基礎投資理財工具，建立正確理財觀的同時還能享受時間複利效果，幫孩子用壓歲錢養出第一桶金！

北富銀建議家長年後首要之務就是先為孩子到銀行開設兒童帳戶並把紅包存入，當孩子擁有自己的帳戶、存摺與資產，會比較容易對金融產生好奇與責任感，有助於後續教育的進行。開戶後則可多利用銀行的行動工具，陪伴孩子隨時查閱資產情況，在日常生活中養成關注理財的習慣。北富銀「富邦行動銀行」APP中提供了完整的親子理財功能，除了一般帳戶查詢及理財產品申購外，還設計有「e家付」行動支付零用錢、「邦你存」建立理財計畫等，是家庭進行親子交流與理財教育非常實用的工具。

隨著行動科技演進，現在LINE已成為家庭溝通最重要的平台，許多孩子也已經有自己的LINE帳號，今年北富銀特別透過LINE推出「數年LINE存錢」活動，2/7~3/31期間只要綁定北富銀LINE官方帳號並進入活動網頁完成「奈米投」智能理財投資、外幣換匯、申辦美元定存等任一理財方案，最高可獲得LINE POINTS 220點回饋，爸媽可以陪著孩子輕鬆用手機討論理財方案，孩子還能用獲得的LINE POINTS點數選購喜愛的貼圖或用品，給予理財行為正向且即時的鼓勵。

同時北富銀也提醒家長，理財教育中最重要的一環就是風險管理，除了儲蓄和投資外，保險也是控制財務風險十分基礎的工具。父母可以陪孩子先把紅包均分成三等份，分別投入於定存、基金與保險中，不僅能讓孩子了解不同理財工具之間的差異，還可學習到資產配置與分散風險的重要。若壓歲錢金額沒有達到基金與保險的最低申購單位，則正是家長創造理財參與感的好機會，父母可以補足差額並向子女說明費用組成，因為親子都有出資，日後就可以順理成章找孩子一同討論損益，不會讓孩子有「被關切」的壓力，對於推動理財教育有很好的效果。

針對親子紅包理財需求，北富銀將自1/30~2/29期間推出「小富翁愛之禮三重奏」活動，家長只要來行以孩子的小富翁兒童理財帳戶進行兒童保單健檢，就可獲得限量保溫便當袋一只；成功申購任一保險商品(不包括類全委投資型保險商品)可參加全聯禮券抽獎，有機會帶走最高16,800元的全聯禮券大紅包；如果是以小富翁兒童理財帳戶為孩子臨櫃新申購基金，則享定期(不)定額手續費1折優惠。

此外，新春期間為了讓大人小孩都能一起沾沾福氣，北富銀將自即日起至1/29止推出「新春搖紅包」活動，只要綁定北富銀LINE官方帳號好友，就可以獲得一次搖紅包的機會，有機會抽中LINE POINTS、美元定存3.88%優利年息、「奈米投」6個月免信管費、momo購物折價券等多項好禮，想要拿紅包不妨把握機會！

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