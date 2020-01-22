新北市一名女子小婷（化名），她指控和初戀男友王姓男子交往7天後，王男急著想發生關係，她要求王男須戴保險套，沒想到王男不理，硬上小婷得逞。事後小婷怒告王男性侵她，新北地檢署審理後認為，小婷未向王男明確表達不願發生關係之意願，事後2人還在床上擁抱拍攝親密合照，因此認定王男罪嫌不足不起訴。

根據判決，小婷主張2015年4月透過朋友介紹與王男認識並交往，交往7天後王男就不停表示想發生關係，小婷要求王男要戴保險套，王男覺得戴套不舒服，小婷回應「那就不要發生關係」，王男卻生氣反嗆「這樣代表你不愛我」！

無奈之下小婷只好還是和王男發生關係，過程中她覺得不舒服喊「不要」，王男卻不顧她反抗還是霸王硬上弓，同年7月雙方因價值觀不同分手，小婷事後提告王男性侵。

王男供稱2人交往期間發生關係約5次，都是合意性交，且他買了保險套才跟小婷發生第一次性行為。檢方認為2人當時都是情侶，小婷也未向王男明確表達不願發生關係，事發後2人還在床上擁抱、拍親密照，因此認定王男罪嫌不足，不起訴處分。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)