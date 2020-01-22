中華女足2月初將參加東京奧運亞洲區第3輪資格賽，但比賽地點大陸武漢傳出肺炎疫情且愈演愈烈，在中華足協多次反應之下，亞足聯（AFC）終於在22日晚間宣布將這項賽事改到南京的江寧足球中心舉行。

中華足協22日先與體育署磋商，也持續跟AFC開會溝通，下午一度發表聲明，表示以球員安全為最優先考量，「如本次賽事依然在武漢舉辦，本會（足協）將會放棄參與本次賽事。」也就是絕對不到武漢比賽，所幸終於爭取到好的結果。

東奧女足亞洲區第3輪B組賽事將於2月3日開踢，中華隊首戰強權澳洲，其次依序遭遇地主大陸與東南亞勁旅泰國，取得分組前2才能晉級到4搶2的最終輪賽事。中華隊目前正在日本愛媛縣松山市移訓備戰，23日返台，農曆春節只休兩天一夜，大年初一就要開訓衝刺。

不必棄賽，對揮汗備戰的木蘭女將當然是好消息，但即使不在疫情最緊繃的武漢比賽，歷經農曆春節的返鄉人潮，去大陸其他城市比賽也有防疫必要。據了解，疾管署17日便與足協聯繫，表達可協助做疫情說明跟防護措施，也安排31日向中華女足做防疫説明。

(中時 )