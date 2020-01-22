168元幫助唐寶寶圓夢！台糖長榮酒店與中華民國唐氏症關愛者協會歡喜工作坊、陳吉山書法大師三方聯袂，合作印製「2020數一數二」公益紅包袋，1月22日起至24日連續3天於台糖長榮酒店公益義賣，今天上午11點邀陳吉山老師現場揮毫，與台糖長榮酒店總經理吳建明進行「開筆儀式」，希望紅包袋義賣出好成績。

台糖長滎酒店與中華民國唐氏症關愛者協會歡喜工作坊合作於2018下半年度周三公益日，當時募集公益款項協助唐氏症寶寶有機會擁有更多資源學習才藝，才藝成果隔年於酒店2樓推出「豬事圓滿」版畫聯展，展出約25幅作品，全數由唐寶寶一筆一刻畫、轉印而出，深受民眾喜愛，也因緣際會促成與陳吉山書法老師結識機會。

陳吉山老師6歲開始學習書法，初中時接受國文老師徐熙先生指導古文與書法，就讀台南師專並拜於朱玖瑩書法大師門下，由老師親自教授篆、隸、行、楷、草各體書法心訣與筆意。此次為「2020數一數二」公益紅包袋題字，陳吉山老師表示，完全是無私協助唐氏症關愛者協會歡喜工作坊募資經費，讓這些唐寶寶們能夠學習接觸多樣化才藝，別被自身病痛打敗。

「數一數二公益紅包袋」一組6入，公益價168元，另有「數一數二公益紅包袋」加明信片組合價200元，今天起連續3天於台糖長榮酒店公益義賣，公益款項用於幫助唐氏症寶寶獲得更充實教師資源，習得生活技能與才藝發展。

(中時 )