溪州公園「花在彰化」，花地毯藏著千顆鑽石，到了夜晚閃閃發光。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

溪州公園「花在彰化」，今年主題燈區還打造百隻地鼠，迎接鼠年吉祥。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

溪州公園「花在彰化」式燈了，今年首次打造出「花影水舞燈區」，美麗的花影燈組與花漾水舞，帶來浪漫的感受。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

去年演出掀起震撼的銅梁火龍，今年又將帶來更精彩表演。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

百隻地鼠、千顆鑽石、萬支玫瑰，還有浪漫水舞！年年新春在溪州公園登場的「花在彰化」是走春第一品牌，今年各別出心裁，白天花團錦簇後，更用燈飾，召喚了地鼠、鑽石和玫瑰，把黑夜點綴得燦爛又輝煌，每30分就有一場讓人目炫神馳的水舞秀。

縣長王惠美表示，今年溪州公園「花影水舞燈區」，入口處以8支大型青花瓷瓶展現「瓶安迎福」巨型花燈，還有呈現彰化傘藝之美的「仙女傘花」，進入公園就會看見一隻可愛的花粟鼠主燈「鼠來報吉祥」向大家拜年。

不僅如此，更首創100隻地鼠「屬於你的敲好運」，還有吹氣就能點亮盞盞銀白色蒲公英的「落英繽紛」，輕輕觸碰就能顯現彰化奇景的七彩「欽點鑽花」，再加上「有情人終成眷鼠」由萬朵粉色玫瑰圍繞而成的南瓜馬車，浪漫破表。

除了浪漫的夜光花海，王惠美表示，今年從初一到十六，晚間18點到20點45分之間，每30分鐘，就有一場水舞，以水和音樂的躍動，完美演繹出一段段動人心弦的花影水舞。

去年演出掀起震撼的銅梁火龍，今年又將帶來更精彩表演，2月4日、農曆元月十一在溪州公園；2月5日、農曆元月十二在鹿港體育場；2月6日、農曆元月十三在員林圓林園，連續3天每天晚上7到9點帶來鐵水炸火花、親臨感受了流星火雨等，流傳古老、不同凡響的民俗表演。

(中時 )