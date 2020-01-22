蘆竹誠聖宮今年春節期間推出「擲筊過5關」活動，若連續擲15個聖筊，將可獲得轎車。（賴佑維攝）

為募集慈善基金，桃園市蘆竹區誠聖宮將在春節期間舉辦「擲筊過五關」，民眾繳交1000元公益金，就可以得到擲筊機會，若連擲15個聖筊以上，就可獲得轎車。

誠聖宮主委劉勝全表示，廟方過去每年都會舉辦關懷弱勢，提供獎助學金活動，但每年都為了募集相關款項頭痛，為此決定籌備廟方慈善基金，因此推出擲筊活動。

劉勝全又說，將從大年初一至元宵節，每天早上9點至下午6點舉辦「擲筊過五關」活動，民眾繳交1000元公益金，就可以獲得1張祈福聖筊券，若繳交2000元則可獲得2張。

其中過5關中，第1關為連擲3個聖筊以上，可獲得發財金及金莎福壽龜。第2關為連6個聖筊以上獲得招財金錢龜，第3關為連9個聖筊以上得約1.5萬元黃金鼠，第4關連12個聖筊以上可得約5萬元機車，第5關連15個聖筊以上，可獲得市價54萬元汽車。

其中連擲15個聖筊的機率為2的15次方的倒數，也就是32768分之1。劉勝全說，所有獎項都不限名額，也就是如果多位民眾過5關，也會提供等同數量的轎車。

此外1月24日至2月6日，還有「平安祈龜」活動，民眾可以挑選喜歡的招財金錢龜、平安龜等等，民眾擲筊請示神明並向廟方登記，就可以帶回家。此外2月6日還飛鑾過火活動，由信徒抬轎赤腳穿越火堆，象徵消災解厄。2月8日也有元宵摸彩晚會，現場也有藝閣展現，歡迎民眾參加。

籌募慈善基金，廟宇推擲筊拚轎車。（賴佑維攝）

(中時 )