去年零售業與餐飲業表現出爐！經濟部統計處今天發布12月零售業與餐飲業營業額，各成長2.7％與2.1％，合計全年，零售業正成長3.1％，創下8年來最大增幅好成績，不過餐飲業雖也年增4.4％，表現卻是10年來次低，顯見已進入高原期。

12月零售業像是汽機車、電子購物及郵購業都因電動車熱銷、線上雙12檔期促銷有不錯成績。綜合商品零售業除百貨公司年減2.4％外，其餘超級市場、便利商店仍有擴增。但是其他綜合商品零售業，受到陸客來台縮減影響，減少7.8％。王淑娟說明，這從免稅店營業額持續4個月負成長可看出，其他如藥品藥妝、家庭器具用品業、寶石鐘錶業營業額，也可看出受陸客來台縮減影響。

所幸國人消費動消費動能支撐，2019年零售業全年繳出3.8兆元，年增3.1％，8年來最大增幅成績，王淑娟形容呈現「溫和成長動力」。主因來自機車銷售貢獻不少，但她強調，即使扣掉汽機車業，零售業全年還是可成長2.7％，表現不錯。這動能來自經濟逐漸好轉，像是就業人數新增5萬人，讓國人所得整體可以維持消費動能。其他還有股市維持上萬點，也挹注民間消費動能。

至於2019餐飲業營業額最後繳出8116億，年增4.4％，雖是成長，不過其幅度僅優於2017年的3.7％，為10年來次低。王解釋，這是因餐飲業環境競爭，如手搖店最近幾個月，有業者留強汰弱情況，「還好有外送平台推了一把，餐飲可維持這個幅度，難能可貴。」

對2020年內需表現，王淑娟看好，認為今年車市預期可以維持活絡，整體可望延續去年經濟走勢，維持民間消費動能。

(中時 )