金門林務所新增打卡點，約5公尺高的超大型搖搖馬。（李金生攝）

金門林務所新增打卡點，有趣的「顛倒屋」。（李金生攝）

柳營步兵軍事體驗區的高空探索，挑戰遊客的膽量。（李金生攝）

柳營步兵軍事體驗區的浮動斷橋，讓人步步驚魂。（李金生攝）

女遊客挑戰高空攀岩，勇氣十足!（李金生攝）

遊客換上迷彩服，體驗不一樣的金門之旅。（李金生攝）

遊客換上迷彩服，體驗不一樣的金門之旅。（李金生攝）

3人「大腳哈利」適合親子遊戲。（李金生攝）

縣府觀光處長丁健剛表示，金門春節各大景點不打烊，初一到初五都正常開放，還新增很多超夢幻打卡點。（李金生攝）

新春暢遊金門，賞花、打卡外，還可以來點不一樣!到柳營步兵軍事體驗區玩攀岩、走斷橋，在高空探索讓自己的腎上腺素飆升，呼吸有些稀薄的空氣，十分戰地的遊程設計，絕對讓你留下難忘回憶。

坐落於金湖鎮尚義村，距離機場不遠的柳營軍事體驗區，原為金防部工兵營工一連的營區，縣府接管開闢為具戰地特色的遊憩景點，一直是青年男女練膽，讓自己變成「魔鬼大兵」的地方。

柳營體驗區入口保留原味，洋溢迷彩軍事風，讓相揪入園的遊客有「入伍」的感覺，擺在眼前的是攀岩、繩網、巨人梯、之形梯的高空探索，好不容易過關，緊接著又是更高難度的上下雙索、三索穿越，讓很多以「兩棲仔」自許的遊客，也只能在另一半的加油鼓勵聲中，搖搖晃晃走過浮動斷橋，直到高空滑翔下來土坡，才深深體會腳踏實地真好!

當然，如果沒膽嘗試高空體驗，也有低空加繩網，絕對安全的體驗區。若是連低空體驗也有難度，還有純遊戲的3人「大腳哈利」，適合親子齊步走，開心玩在一起。

園區內另有雷射槍戰場，讓不想只能玩甩炮、水鴛鴦的遊客，可以拿起仿真的槍枝，體驗衝鋒陷陣，十分金門、非常戰地的氣氛。

縣府觀光處長丁健剛表示，金門春節各大景點不打烊，初一到初五都正常開放，還新增很多超夢幻拍照打卡點，包括林務所近5公尺高的超大型搖搖馬、顛倒屋、大風車與鬱金香和農試所10公頃波斯菊花海，還有畜試所、水試所多采多姿的春節活動，讓鄉親和遊客全島開心玩透透。

(中時 )