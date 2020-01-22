農曆新春年假期間不少國人選擇出國度假，且人數年年攀升，日前桃機單日出入境旅客就有近15萬人，元大人壽提醒民眾，不論國內外旅遊，旅途中隱藏的風險不容忽視，行前最好投保旅行平安險，若是出國遊玩，更別忘了海外疾病的保障，讓整趟旅途都能玩得安心。元大人壽為鼓勵民眾事先做好旅途保障規劃，現正舉辦好康回饋活動，只要投保旅平險且保費滿200元即有機會獲得各式超過萬元的獎項。

根據外交部領事事務局統計，2019年旅外國人急難救助件數共計7,105件，平均每天超過19件，身在異鄉一旦因突發疾病或意外事故，不但行程無法繼續，還將衍生出龐大的醫療費用，若有事先投保旅遊平安險並附加海外突發疾病與傷害醫療相關保障就能保障旅途中的未知風險。

元大人壽表示，相較於使用信用卡刷旅費或機票贈送之旅遊不便險，投保旅平險擁有更完整的保障，讓出遊更安心。以投保「元大人壽Fun心遊旅行平安保險」為例，不但可於「旅遊全程」獲得意外身故及意外失能保障，更包含意外重大燒燙傷保險金，一旦符合保單條款約定之重大燒燙傷最多可理賠保險金額的25%，為旅行多添一份保障。此外，國外旅遊還可附加傷害醫療、海外突發疾病保障之附加條款，讓您不用擔心意外傷害帶來的高額醫療費用，即使人在海外突然有急診、門診需求，就醫費用也都包含在保障範圍內，且針對海外特定地區因同一突發疾病住院有最高保額限額3倍的突發疾病醫療保障。

根據元大人壽保戶大數據資料庫觀察到，以往過年期間投保旅平險人數都明顯高出平均值近兩成的人數，反應出國人偏愛於春節期間出遊的現狀。針對熱愛旅遊族，元大人壽建議可選擇保障全年的「元大人壽Good人生一年期定期壽險」搭配「元大人壽GO隨行意外傷害保險附約」，其保障內容除一般壽險保障外，特別針對海外或假日、搭乘陸上交通工具期間及特定災害的發生，理賠金額都將加倍給付，保障更具放大效果。

元大人壽表示，透過網路投保旅平險可更輕鬆、快速地規劃完整旅遊保障，從註冊會員、保費試算到完成投保，透過網路只需5分鐘就能搞定，且於航班起飛前１小時投保即可生效。為鼓勵民眾強化旅遊保障，元大人壽推出好康回饋活動「新春抱鼠好運到」，超高中獎率、800項好禮線上立即抽，包含萬元不限航點機票、燦坤/SOGO萬元禮券、知名餐廳餐券與LINE Point等。

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