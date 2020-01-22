安心亞在新劇《墜愛》中詮釋孤鸞女，她21日與劇中演員林映唯、吳珝陽到台北霞海城隍廟拜月老，過年是否怕被長輩催婚？安心亞說：「家人不會催婚，媽媽比較關心工作，反而希望我先在事業上努力。」她若有緋聞，媽媽也會擔心，「跟媽媽解釋是假的，她就會安心」。

盧禕祺攝

安心亞過去偶爾會拜月老，表示曾被朋友把她跟男同學送作堆，常常是別人多說了幾句，腦波弱就愛上對方。吳珝陽第一次拜月老，「感情對我而言是順其自然，沒有很要求一定要很好的另一半。」吳珝陽自認是專門把人送作堆的人，曾幫朋友跟女生告白，當過男版紅娘。

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安心亞詮釋10年來總是遇不到對的人的孤鸞女，像是幼稚的媽寶鍾政均、無緣的前男友溫昇豪或是被古斌欺騙，還有被月老使者吳珝陽牽線牽到宋柏緯。安心亞表示：「時下有很多像方多米這樣的孤鸞女，錯過愛情、被愛情傷害，這個角色大家會很有共鳴，劇中大家看多米如何勇敢及相信愛情會到來，也想帶給大家希望，相信2020看墜愛遇見愛情。」

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對於和月老說的擇偶條件，安心亞表示：「外表不是首選，相處舒服，做事的魅力較重要」今安心亞穿了一席紅長裙戰鬥服走在迪化街路上，自信笑談：「大家可能要等我離開再去拜月老，因為今天月老只看得到我。」

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林映唯國中時求過月老，「大家都說紅線斷了會遇到真命天子，結果斷了也沒遇見」。她自曝以前喜歡掌控慾強的摩羯男，現在成了黑名單，碰巧她去年才和交往4年的前男友「宇宙人」主唱小玉分手，巧合小玉就是魔羯座。《墜愛》將於2/8起，每周六晚10點愛奇藝台灣站獨播及TVBS歡樂台42首播，更多相關訊息，請鎖定《墜愛》官方社群。

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