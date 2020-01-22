張菲（菲哥）今（22）日年攜手吳姍儒一同主持鴻海尾牙，這也是第8度應郭台銘之邀主持，酬勞持平500萬元入袋。對於首次和吳宗憲女兒吳姍儒搭檔主持，菲哥大讚吳姍儒台風穩健、外型漂亮，還不忘虧一下同為主持大哥級的吳宗憲說：「要是早幾年，我可能就要叫吳宗憲岳父了。」打趣表示吳宗憲很有生意頭腦，一定會覬覦他的財產，立即讓全場笑翻。

連續8年接下鴻海尾牙主持重任，菲哥透露次次都極為謹慎、戰戰兢兢，「每次前一天都沒睡背流程，還要撐6、7個小時。」同時提到郭台銘沒選總統相當可惜，如果2024年他仍有意參選，菲哥拍胸脯說願意幫忙出謀劃策，更自薦當觀光局長，「全台灣我都去過了，滑翔翼、重機、高爾夫球、水上摩托車、重機都玩過。」非常適合為來台的觀光客們設計適合的旅遊行程。

張菲（右）受郭台銘之邀，8度接下尾牙主持重任。（攝影／焦正德）

費玉清（小哥）去年11月告別演唱會後封麥，讓不少歌迷大嘆可惜，張菲表示兩人常碰面，兄弟感情越來越親近，而小哥身形也依舊維持得很好，「以前我們很少談心、閒話家常，現在他回到雲淡風輕的生活，覺得童年時候的弟弟終於回到大自然，就是很溫暖踏實，他現在人生非常瀟灑自在，見面吃飯也沒有巨星的距離感，我替他很開心。」

張菲自前年《綜藝菲常讚》節目收攤後，已經1年多沒主持節目，坦言一直有邀約，「不是說我要拿很多，酬勞都好談，但製作費不能少啊！」表示製作費少就難做出精緻節目。至於去年一整年，他表示生活過得很充實，更透露已把戶籍遷到花蓮，「因為我的飛機機場在花蓮，那裡有一塊地種水果，花蓮就是好山好水，每次去都會覺得很舒適，空氣也很好。」

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(中時電子報)