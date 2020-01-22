竹南警分局與交通隊成立「台61線交通疏導應變小隊」，維持交通。（竹南警分局提供／何冠嫻苗栗傳真）

因應台61線快速公路全線通車後，在春節假期帶來的大量車潮，竹南警分局向警局交通隊商借高機動性的警用大型重機，進行分段區域巡邏、定時查報路況、排除故障車輛及處理交通事故等，並成立「台61線交通疏導應變小隊」，盼解決交通問題，並呼籲駕駛人留意交通管制。

台61線無收費加上無敵海景，並為替代國道1、3號的南北交通要道，竹南警方預估春節假期車流量大增，且其中竹南鎮至新竹市南寮路段尚未高架，恐將對竹南、新竹造成交通衝擊。苗栗縣警察局交通隊並與竹南警分局模擬車流遽增狀況，舉行快速公路操控號誌箱操作訓練、號誌連鎖演練，以提升員警控制熟練度與經驗值。

警方另成立「台61線交通疏導應變小隊」，並商借3部警用大型重型機車，使用高機動性的警用大型重型機車於快速公路分段區域巡邏，擔任定時查報路況，排除故障車輛及處理交通事故等多功能機動小隊，如發現壅塞情形，立即通報分局交通應變中心，依照壅塞程度啟動三級交通快打機制。

竹南警分局長張文川說明，重機交通快打為因應重大交通狀況，秉持發現快、反應快、聯繫快加上處置快精神，以有效疏導交通。

此外，為避免車輛於台61線主線等候上高速公路，影響車流續進，將於春節初3、初4封閉國3西濱北上交流道，用路人可沿臺61線一路北上至桃園新北地區，或由西濱香山交流道聯絡道銜接國道3號繼續北上。警方指出，台61線沿線路口於連假期間仍會視實際狀況做彈性交通管制，籲請用路人注意。

(中時 )