大陸傳染病專家鍾南山昨天曾表示，現在比較大的擔心是出現超級傳播者，但大陸疾控中心主任高福今天在記者會上表示，還沒有證據說出現了超級傳播者，但會密切關注。

湖北省武漢市日前發生14名醫護人員感染新型冠狀病毒的情況，國家衛健委高級別專家組長鍾南山曾就此表示，出現醫務人員感染和人傳人感染的情況，是非常重要的標誌。而針對醫護被傳染人數眾多，已有報導認為感染一群醫護人員的超級傳播者已經出現。

《中央社》引述大陸疾控中心主任高福在記者會上表示，對於此新型冠狀病毒還在不斷認識的過程中，還沒有證據說已經有超級傳播者，但是會密切關注。

他舉例說，中東呼吸症候群（MERS）在中東地區發生，當地並無發現有超級傳播者，可是到了南韓卻出一名超級傳播者，否則不會有180多個病人、38個死亡病例。

所謂「超級傳播者」是指一名具有極高傳染性的帶病者，比正常帶病者更容易傳染他人，導致疫情大規模爆發。大陸與香港的傳染病專家都表示，現在很擔心超級傳播者出現，如一個人直直接感染了很多人（例如10人以上），這個人就可以被定義為超級傳播者，俗稱「毒王」。

在武漢醫護人員感染的例子裡，專家認為超級傳播者「很可能已經出現」，但也不能完全排除是醫護人員間互傳，而非全由單一病患傳染。

武漢市長周先旺21日接受央視採訪曾指出，發生在華中科技大學附屬協和醫院的交叉感染，是一名在腦神經外科而非傳染科的病人，他做完手術後發燒，有1名醫生、13名護士被感染。

(中時電子報)