一種前所未有的肺炎正在武漢傳播，是一種由冠狀病毒所引發的。每一次有新的疾病，總會在引發各種恐慌，在西方國家，許多無聊網友又在宣布世界末日的謠言。那麼到目前為止，我們對這種神秘病毒了解多少？是否會成為流行病?又有多危險？新阿特拉斯(new atlas)與做了對冠狀病毒較為科學理性的簡介。

什麼是冠狀病毒？

冠狀病毒是一類病毒的總稱，在電子顯微鏡下，病毒外層有一圈冠狀環，所以稱為冠狀病毒。在20世紀中期，病毒學家首次發現2種冠狀病毒，是引發普通感冒的病因。今次在武漢所發現的新病毒，是在人類識別出的第7種冠狀病毒，到目前為止，它僅被簡單地命名為2019-nCoV（2019年新型冠狀病毒）。

#Coronavirus news: Our evolving relationship with microbes - Minnesota Public Radio News https://t.co/RGoQCTF4qW #pathogenposse — Corona Virinae (@Coronavirinae) 2016年11月1日

冠狀病毒造成什麼公衛問題？

儘管某些冠狀病毒對大多數人相對無害，但近年來，發生了兩起最危險的全球病毒爆發，2003年在廣東出現的SARS(嚴重急性呼吸道症候群)，以及2012年在沙烏地阿拉伯出現的MERS(中東呼吸症候群)。

SARS應該是從人類接觸感病的果子貍而被傳染，隨著交通線而向外擴張，總共確診了8,000多例，774例死亡，死亡率為9.7％。

MERS最嚴重的傳播發生在2012年至2015年之間的沙烏地阿拉伯，一般認為是人類接觸染病的駱駝而遭傳染。迄今為止，已有1200例確診病例，近400例死亡，死亡率接近40％。

2019-nCoV來自哪裡？

由於武漢是最早的病例起源點，因此該病毒目前被非正式地稱為武漢冠狀病毒，首次出現在2019年12月的一波病例中。這些病例，似乎聚集在與華南海鮮市場有關的人群周圍，最初被標記為未知來源的肺炎。

有什麼症狀？

世界衛生組織指出，最初的症狀與呼吸道疾苦很像，都是發燒和輕微的呼吸窘迫。病毒的發作仍然相對未知，潛伏期可能為2至14天。該病毒在症狀上都與流感相似，由於北半球正處冬季流感的好發季節，使得武漢冠狀病毒更不容易區分，是防疫上的難題。

它如何傳播，是否致命？

截至2019年1月21日，已確認病例為400餘例，死亡9例。不過，一些研究人員認為，確診病例數量可能大大低估，恐怕感染黑數將近2000例。

早期跡象似乎顯示，該病毒不如MERS或者SARS那樣致命，但是現在還在發展中，要確切說明該病毒在全球傳播的表現還為時過早。

它傳播了多遠？

目前在中國大陸、泰國、日本、韓國和美國，都有官方確診的病毒病例。澳洲的一宗可疑病例還等待確認。目前尚不清楚該病毒如何在人與人之間傳播，但是依據我們對冠狀病毒的先前了解，它的感染途境與流感病毒相似。這意味著基本的保護措施，例如戴口罩、定期洗手、打噴嚏時以手肘遮住嘴，都是適當的保護措施。

現在有疫苗嗎？

任何疫苗都不太可能在短期內完成，很可能花幾年的時間才能製作成功，因此短期內最好防疫方法是圍堵。當年SARS的爆發，為各國防疫人員面對現代冠狀病毒，做出了許多經驗與教訓，SARS在2004年神秘地消失了，許多專家指出，有效的隔離和健康篩檢，有助於限制傳播。

結論是，該病毒還太新，無法有效預測它的威脅程度，但是，基本衛生概念與自我保護做法都是有效的，現在不建議去武漢旅行，另外就是減少與動物的接觸，以及戴口罩、勤洗手的的自我保護措施，都是有效的。

(中時電子報)