工研院六甲分院每年依生肖設計不同的主題的波斯菊花海。（劉秀芬攝）

工業技術研究院南分院六甲院區的波斯菊花海盛開了，配合生肖主題，今年的圖案是2020及可愛的米老鼠，到台南烏山頭水庫走春，可以順遊工研院波斯菊花海、六甲落羽松森林兩大祕境。

工研院六甲院區今年已是第11年栽種花海，剛開始時並未特別設計主題，隨著賞花遊客愈來愈多，院方也開始以生肖主題設計花海，去年主題是「諸事大吉」，今年的主題是2020「鼠來寶」。

工研院六甲院區地點位於烏山頭水庫旁，環境清幽，從二高烏山頭交流道下非常方便，有許多工研院員工及眷屬農曆春節假期到台南旅遊，都會特別到院區來住宿，順便欣賞花海。

每年院區工作人員算準時間，農曆年兩個月前就開始設計花海圖案、翻地撒種子、鋪設步道，讓花海於春節假期盛開。在部落客及臉書的傳播下，春節期間賞花的遊客愈來愈多，不少遊客1月初就迫不及待前去賞花。

院方表示，不論平日假日，遊客都可到大草坪、大榕樹區花海賞花，請知會入口警衛即可，但行政大樓不開放遊客進入。

(中時 )