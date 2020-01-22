華南永昌投信總經理 前保德信投信投資長黃時彥擔任 19:002020/01/22 工商 陳欣文 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 華南金控22日代子公司華南永昌投信公告指出，新任總經理將由保德信投信投資長黃時彥擔任。由於華南永昌投信前總經理陳紹蔚辭職，華南永昌投信尋找新任總經理就任，宣布正式由黃時彥擔任，這是繼富邦投信董座人事異動之後，國內投信又一樁董總級的人事異動案，由於部分外商投信與投顧業者也傳出高層異動消息，預估投信投顧高層人事大搬風農曆年後可能延續下去。 (工商 ) #華南永昌投信 #總經理 #黃時彥 #擔任 #投信 也許您會感興趣 推薦閱讀 暌違十年 大型投信再募台股基金 04:092020/01/18 財經要聞 人事異動站 1月10日至1月16日 04:092020/01/19 財經要聞 德翔海運去年獲利創新高 尾牙宴中獎率近8成 總經理口袋被主持人掏空 23:082020/01/19 財經 迎向公司治理新未來 晶睿新總座廖禎祺上任 18:502020/01/20 財經 元大證券總經理黃維誠 模擬交易平台 有助提高勝率 04:102020/01/21 產業特刊 富邦證券總經理程明乾 權證以小搏大 提升投資效率 04:102020/01/21 產業特刊 永豐金證券總經理江偉源 因應逐筆交易 增加權證發行 04:102020/01/21 產業特刊 迎向公司治理 廖禎祺升任晶睿總座 04:102020/01/21 證券．權證 總經理林之晨帶隊 台灣大上紅白賀歲 打造奇幻書店 04:102020/01/21 時尚消費 《基金》中信投信搶頭香，2檔債券ETF 3月改採月配息 14:322020/01/21 財經 財經熱門新聞 驚！黑天鵝又來 美股變臉 台積電ADR躺槍 - 財經 台灣經濟被低估 謝金河：去年GDP沒人猜對 - 財經 今晚！川普達沃斯重磅發言 金價先急漲 - 財經 多年來頭一遭！南山人壽被降評 - 財經要聞 - 工商時報 美陸貿易協議恐陣亡 專家：2年內存活率只有... - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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