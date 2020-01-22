華南金控22日代子公司華南永昌投信公告指出，新任總經理將由保德信投信投資長黃時彥擔任。由於華南永昌投信前總經理陳紹蔚辭職，華南永昌投信尋找新任總經理就任，宣布正式由黃時彥擔任，這是繼富邦投信董座人事異動之後，國內投信又一樁董總級的人事異動案，由於部分外商投信與投顧業者也傳出高層異動消息，預估投信投顧高層人事大搬風農曆年後可能延續下去。

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