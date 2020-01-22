越南萬聖節票房冠軍，更勝《黑魔女2》的恐怖鉅片《鬼魅之家》，除了改編自越南知名童謠故事的話題和口碑都叫好叫座之外。《鬼魅之家》的男主角鄭財，更因為長相酷似已故巨星「張國榮」，媒體更十分看好他未來的發展和銀幕魅力。今年初剛滿27歲的鄭財，第1份工作就是演員。在未經任何徵選之下，就被《鬼魅之家》導演相中擔任本片男主角，因為導演認為他有心目中的男主角長相：擁有一雙美麗卻悲傷的眼睛，還有俊俏的臉蛋和想讓人擁入懷中的氣質。

《鬼魅之家》鄭財演出讓人印象深刻。（水元素文化傳媒有限公司提供）

鄭財氣質神韻酷似張國榮。（水元素文化傳媒有限公司提供）

《鬼魅之家》改編的越南童謠〈搭瓜棚〉，歌詞講述一個賣油的人和賣青蛙的人，兩人交情深厚，協力搭起瓜棚，發誓不會分開。但賣油人後來不慎落橋身亡，青蛙人卻依然存活，連鴨子、杜鵑都質疑為何青蛙人還活得好好的，詭異的歌詞情境更讓人不寒而慄。

美女越南主持人范瑞薔薇教唱。（水元素文化傳媒有限公司提供）

台灣電影公司找來美女越南主持人范瑞薔薇，親口教唱這首越南童謠。不敢看恐怖片的范瑞薔薇，為了做功課先看《鬼魅之家》，但范瑞薔薇說：「當聽到〈搭瓜棚〉歌聲在電影中出現時，因為畫面和歌結合起來真的太恐怖了，我就切掉不敢再看下去了！但《鬼魅之家》真的很好看，氣氛超恐怖！」該片31日在台上映。

(中時 )