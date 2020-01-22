刑事局長黃明昭頒贈「冷案必破」匾額，由鑑識中心主任黃女恩代表接受。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

法網恢恢，疏而不漏，凡走過必留下痕跡，刑事局依法自2012年起針對毒品、竊盜再犯者進行DNA建檔，靠著DNA比對，偵破許多案件，其中不乏塵封多年的「冷案」。

臺中民權路一家通訊行，2002年8月遭一名持槍歹徒闖入，強押詹姓店員至後方廚房，搶走其金項鍊及15支手機後逃逸。

警方事後根據店員指認，逮捕一名陳姓男子，但陳男矢口否認犯案，且他的DNA也與嫌犯不同，陳男因此獲不起訴，案情從此陷入膠著。

警方擴大DNA建檔範圍後，發現臺中市警局去年8月逮捕的一名李姓毒販，DNA與17年前的強盜案證物DNA型別相符，警方立即將李嫌通知到案，並依DNA鑑定結果移請臺中地檢署偵辦。

刑事局長期辦理DNA建檔工作，對於未破陳案的DNA證物比對，常提供破案有力線索，據統計，去年DNA鑑定建檔比中案件共達2565件，其中包括8起陳年冷案。

刑事局長黃明昭22日在局務會議上，特頒由著名書法家徐孝育題字的一幅「冷案必破」匾額給鑑識中心，表揚同仁鍥而不捨的精神，並勉勵持續精進鑑識技能。

(中時 )